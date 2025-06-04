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CBN e a Política

As movimentações partidárias de Arnaldinho e a tentativa de viabilizar a candidatura ao Palácio Anchieta

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 04 de Junho de 2025 às 17:37

Publicado em 

04 jun 2025 às 17:37
Arnaldinho Borgo assumiu o segundo mandato na prefeitura de Vila Velha no início de 2025
Arnaldinho Borgo assumiu o segundo mandato na prefeitura de Vila Velha no início de 2025 Crédito: Prefeitura de Vila Velha
Nesta edição de CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque as movimentações partidárias do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido), e a tentativa de viabilizar a candidatura ao Palácio Anchieta em 2026. O prefeito de Vila Velha decidiu sair do Podemos em busca de uma sigla em que possa se articular e se fortalecer como alternativa. Ele tem conversado, principalmente, com PRD e Novo, depois da tentativa com o PSD. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 04-06-25

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