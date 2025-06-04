As movimentações partidárias de Arnaldinho e a tentativa de viabilizar a candidatura ao Palácio Anchieta

Nesta edição de CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque as movimentações partidárias do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido), e a tentativa de viabilizar a candidatura ao Palácio Anchieta em 2026. O prefeito de Vila Velha decidiu sair do Podemos em busca de uma sigla em que possa se articular e se fortalecer como alternativa. Ele tem conversado, principalmente, com PRD e Novo, depois da tentativa com o PSD. Ouça a conversa completa!