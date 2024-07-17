As movimentações eleitorais em Cariacica: a pré-candidatura de Célia Tavares na cidade

Nesta edição de "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves analisa as movimentações eleitorais em Cariacica. Desta vez, o destaque é a pré-candidatura de Célia Tavares, pelo PT. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 17-07-24
Publicado em 17 de Julho de 2024 às 17:27
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