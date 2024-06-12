As movimentações do PT na disputa eleitoral em Cariacica

Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque as movimentações do PT à disputa eleitoral em Cariacica. Após a reportagem de A Gazeta noticiar que a Federação Brasil da Esperança, formada pelos partidos PT, PV e PCdoB, estava vivendo um impasse em Cariacica, com duas pré-candidaturas à prefeitura da cidade dentro do próprio grupo, o clima de divisão entre as siglas está cada vez mais acentuado. Há, neste cenário, até mesmo uma parte da ala petista no município apoiando a reeleição do prefeito Euclério Sampaio (MDB).