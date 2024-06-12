As movimentações do PT na disputa eleitoral em Cariacica

Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque as movimentações do PT à disputa eleitoral em Cariacica. Após a reportagem de A Gazeta noticiar que a Federação Brasil da Esperança, formada pelos partidos PT, PV e PCdoB, estava vivendo um impasse em Cariacica, com duas pré-candidaturas à prefeitura da cidade dentro do próprio grupo, o clima de divisão entre as siglas está cada vez mais acentuado. Há, neste cenário, até mesmo uma parte da ala petista no município apoiando a reeleição do prefeito Euclério Sampaio (MDB).
O racha partidário foi admitido pelo presidente do diretório municipal do PT, Luiz Gaurink, na sexta-feira (7). O chefe da Executiva petista na cidade não só admitiu a existência de dois projetos políticos distintos dentro do próprio grupo, como também revelou que há membros do Partido dos Trabalhadores simpáticos ao projeto de manutenção de Euclério na prefeitura. Isso mesmo com o partido tendo anunciado a professora Célia Tavares como pré-candidata no município. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 12-06-24