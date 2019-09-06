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CBN E A POLÍTICA

As despesas previstas pelo governo estadual até 2023

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Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 18:01

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06 set 2019 às 18:01
Orçamento: entenda a distribuição do dinheiro Crédito: Marcello Casal Jr | Agência Brasil
O Governo do Estado anunciou, na última segunda-feira (2), o Plano Plurianual 2020-2023, que aponta as intenções de investimentos. O projeto, enviado a cada quatro anos à Assembleia Legislativa, faz uma projeção de receitas e gastos - não necessariamente vão se concretizar. Neste "CBN e a Política", Vitor Vogas detalha o conteúdo do plano e também explica porque a área de segurança pública adquiriu tanta importância no planejamento estratégico do Espírito Santo. Confira:
CBN e a Política - 06-09-19

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