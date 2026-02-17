Arnaldinho começa a percorrer cidades do interior ao lado de Pazolini

Não bastaram o "desfile" no Sambão do Povo e as fotos dentro da Prefeitura de Vila Velha. Os prefeitos Arnaldinho Borgo (PSDB), da cidade canela-verde, e Lorenzo Pazolini (Republicanos), de Vitória, desembarcaram juntos em Venda Nova do Imigrante. De acordo com pessoas próximas aos dois, trata-se do início de um périplo eleitoral conjunto. Arnaldinho é, ou era, aliado de primeira hora do chefe do Executivo estadual, mas após ser preterido como candidato ao Palácio Anchieta, aliou-se a Pazolini, principal adversário dos casagrandistas. Casagrande apoia o vice, Ricardo Ferraço (MDB), na corrida eleitoral. O prefeito da Capital também é pré-candidato, assim como Arnaldinho. Ouça detalhes na análise da comentarista Letícia Gonçalves.