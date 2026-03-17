Arnaldinho Borgo: decisão sobre renúncia ou não deve acontecer nos próximos dias

A eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vila Velha vai ser realizada somente em junho, mas já movimenta a política canela-verde e pode dar dor de cabeça para o prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB). O atual presidente da Casa, Osvaldo Maturano (PRD), é aliado do chefe do Executivo municipal, mas está em rota de colisão com outro arnaldista, o vereador licenciado e secretário de Desenvolvimento Urbano Joel Rangel (Podemos). A presidência da Câmara de Vila Velha ganhou mais relevância diante da possível renúncia do prefeito. No entanto, nos últimos dias, fortes rumores indicavam uma possível desistência de Arnaldinho de disputar o governo. Ouça a análise da nossa comentarista Letícia Gonçalves.