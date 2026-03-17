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CBN e a Política

Arnaldinho Borgo: decisão sobre renúncia ou não deve acontecer nos próximos dias

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 17 de Março de 2026 às 11:53

Publicado em 

17 mar 2026 às 11:53
Arnaldinho Borgo assumiu o segundo mandato na prefeitura de Vila Velha no início de 2025
Arnaldinho Borgo assumiu o segundo mandato na prefeitura de Vila Velha no início de 2025 Crédito: Prefeitura de Vila Velha
A eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vila Velha vai ser realizada somente em junho, mas já movimenta a política canela-verde e pode dar dor de cabeça para o prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB). O atual presidente da Casa, Osvaldo Maturano (PRD), é aliado do chefe do Executivo municipal, mas está em rota de colisão com outro arnaldista, o vereador licenciado e secretário de Desenvolvimento Urbano Joel Rangel (Podemos). A presidência da Câmara de Vila Velha ganhou mais relevância diante da possível renúncia do prefeito. No entanto, nos últimos dias, fortes rumores indicavam uma possível desistência de Arnaldinho de disputar o governo. Ouça a análise da nossa comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN - CBN e a Política - 17-03-26.mp3

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