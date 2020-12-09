Aprovada, resolução que reduz assessores em Vitória não está valendo

Mais de sete meses após ser aprovada, com emendas em plenário, a resolução que diminui de 15 para 8 o limite de assessores por gabinete na Câmara de Vitória ainda não foi publicada. Assunto para análise de Vitor Vogas. O texto foi aprovado pelos vereadores da capital em maio, mas ainda necessita de redação final e não foi publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo de Vitória e, portanto, não tem valor legal. "Isso [a publicação] é essencial para que o novo texto possa entrar em vigor, efetivamente, em 1º de janeiro de 2021, com efeitos incidentes sobre a próxima legislatura. Enquanto a resolução não for publicada, ela não tem o menor valor legal", analisa o comentarista. Ouça o CBN e a Política!