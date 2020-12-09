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ANÁLISE POLÍTICA

Aprovada, resolução que reduz assessores em Vitória não está valendo

Ouça a análise política de Vitor Vogas

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 17:13

Publicado em 

09 dez 2020 às 17:13
Câmara de Vitória aprovou, mas não publicou, resolução que diminui a quantidade de assessores de gabinete Crédito: Amarildo
Mais de sete meses após ser aprovada, com emendas em plenário, a resolução que diminui de 15 para 8 o limite de assessores por gabinete na Câmara de Vitória ainda não foi publicada. Assunto para análise de Vitor Vogas. O texto foi aprovado pelos vereadores da capital em maio, mas ainda necessita de redação final e não foi publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo de Vitória e, portanto, não tem valor legal.  "Isso [a publicação] é essencial para que o novo texto possa entrar em vigor, efetivamente, em 1º de janeiro de 2021, com efeitos incidentes sobre a próxima legislatura. Enquanto a resolução não for publicada, ela não tem o menor valor legal", analisa o comentarista. Ouça o CBN e a Política!
CBN e a Política - 09-12-20

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