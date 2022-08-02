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CBN e a Política

Após as convenções, um "raio-X" da disputa eleitoral no ES

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 11:52

Publicado em 

02 ago 2022 às 11:52
Palácio Anchieta, sede do governo do Espírito Santo
Palácio Anchieta, sede do governo do Espírito Santo Crédito: Rodrigo Gavini
O fim de semana foi marcado por convenções partidárias que lançaram nomes à disputa ao governo e ao senado. Diante desse cenário, nesta edição do "CBN e a Política", Letícia Gonçalves traz um panorama de como está o tabuleiro político. Os partidos têm até o dia 5 de agosto para realizar as convenções e deliberar sobre a formação de coligações e escolher candidatas e candidatos que vão disputar as eleições. O pedido de registro da candidatura deve ser feito até 15 de agosto. 
CBN e a Política - 02-08-22

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