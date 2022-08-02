Após as convenções, um "raio-X" da disputa eleitoral no ES

O fim de semana foi marcado por convenções partidárias que lançaram nomes à disputa ao governo e ao senado. Diante desse cenário, nesta edição do "CBN e a Política", Letícia Gonçalves traz um panorama de como está o tabuleiro político. Os partidos têm até o dia 5 de agosto para realizar as convenções e deliberar sobre a formação de coligações e escolher candidatas e candidatos que vão disputar as eleições. O pedido de registro da candidatura deve ser feito até 15 de agosto.