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Análise: primeira rodada Ibope das eleições veio boa para Casagrande

Ouça a análise do comentarista político Vitor Vogas

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 16:58

Publicado em 

22 out 2020 às 16:58
Eleições 2020 Crédito: Divulgação
Nesta edição do CBN e a Política, Vitor Vogas analisa a primeira rodada das pesquisas realizadas pelo Ibope a pedido da Rede Gazeta. Os números mostram que os candidatos do PSB - partido do governador Renato Casagrande - a prefeito não estão na cabeças da intenção de voto nem na Serra, nem Vitória e nem em Cariacica. Por outro lado, aponta Vogas, nos quatro maiores municípios do Estado, a corrida eleitoral neste momento é liderada por aliados do Palácio Anchieta. Em Vitória, o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) e o ex-prefeito João Coser (PT) lideram no cenário estimulado de intenções de voto, com 22% cada um. Apoiado pelo prefeito Luciano Rezende (Cidadania), Gandini é aliado de Casagrande. Quanto a Coser, chegou a ter candidatura incentivada nos bastidores por Casagrande, explica Vogas. Ouça!
CBN e a Política - 22-10-20

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