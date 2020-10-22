Análise: primeira rodada Ibope das eleições veio boa para Casagrande

Nesta edição do CBN e a Política, Vitor Vogas analisa a primeira rodada das pesquisas realizadas pelo Ibope a pedido da Rede Gazeta. Os números mostram que os candidatos do PSB - partido do governador Renato Casagrande - a prefeito não estão na cabeças da intenção de voto nem na Serra, nem Vitória e nem em Cariacica. Por outro lado, aponta Vogas, nos quatro maiores municípios do Estado, a corrida eleitoral neste momento é liderada por aliados do Palácio Anchieta. Em Vitória, o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) e o ex-prefeito João Coser (PT) lideram no cenário estimulado de intenções de voto, com 22% cada um. Apoiado pelo prefeito Luciano Rezende (Cidadania), Gandini é aliado de Casagrande. Quanto a Coser, chegou a ter candidatura incentivada nos bastidores por Casagrande, explica Vogas. Ouça!