Análise: por que tantos policiais militares se candidataram em 2020?

Nesta edição do CBN e a Política, Vitor Vogas destaca um cenário já observado para as eleições municipais: a forte presença de policiais militares no pleito eleitoral. "Em patentes que vão de cabo a coronel da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e dos Bombeiros Militares, todos os 'jogadores fardados' relacionados na escalação entrarão em campo daqui a uma semana no jogo eleitoral. Serão candidatos a prefeito ou vice-prefeito nos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana, Cachoeiro, Guarapari, entre outros", aponta Vogas. O que está colocado para a eleição tendo esse cenário militarizado? Ouça a explicação do comentarista político!