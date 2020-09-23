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ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Análise: por que tantos policiais militares se candidataram em 2020?

Nesta quarta-feira (23) no CBN e a Política, Vitor Vogas traz mais informações do cenário eleitoral capixaba

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 17:24

Publicado em 

23 set 2020 às 17:24
Quartel da Polícia Militar, em Maruípe Crédito: Bernardo Coutinho
 
Nesta edição do CBN e a Política, Vitor Vogas destaca um cenário já observado para as eleições municipais: a forte presença de policiais militares no pleito eleitoral. "Em patentes que vão de cabo a coronel da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e dos Bombeiros Militares, todos os 'jogadores fardados' relacionados na escalação entrarão em campo daqui a uma semana no jogo eleitoral. Serão candidatos a prefeito ou vice-prefeito nos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana, Cachoeiro, Guarapari, entre outros", aponta Vogas. O que está colocado para a eleição tendo esse cenário militarizado? Ouça a explicação do comentarista político!
CBN e a Politica - 23-09-20

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