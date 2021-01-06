Análise: Pazolini envia e Câmara aprova reforma da previdência

Ainda como deputado estadual, Lorenzo Pazolini (Republicanos) votou contra a reforma previdenciária estadual, proposta pelo governador Renato Casagrande (PSB). Já como prefeito de Vitória, o cenário é diferente. Ainda durante os primeiros dias no comando da capital, enviou às pressas a reforma da Previdência à câmara municipal, aprovada na última segunda-feira (04), em sessões extraordinárias e em caráter de urgência. Assunto para análise de Vitor Vogas! "São as voltas que a política dá", aponta o comentarista. Ouça!