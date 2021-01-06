Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

em vitória

Análise: Pazolini envia e Câmara aprova reforma da previdência

Ouça a análise do comentarista político Vitor Vogas

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 18:05

Publicado em 

06 jan 2021 às 18:05
Lorenzo Pazolini (Republicanos), prefeito de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Ainda como deputado estadual, Lorenzo Pazolini (Republicanos) votou contra a reforma previdenciária estadual, proposta pelo governador Renato Casagrande (PSB). Já como prefeito de Vitória, o cenário é diferente. Ainda durante os primeiros dias no comando da capital, enviou às pressas a reforma da Previdência à câmara municipal, aprovada na última segunda-feira (04), em sessões extraordinárias e em caráter de urgência. Assunto para análise de Vitor Vogas! "São as voltas que a política dá", aponta o comentarista. Ouça!
CBN e a Politica - 06-01-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados