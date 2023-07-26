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CBN e a Política

Análise: lei proíbe sátira com religiões no ES

Ouça a conversa completa com a comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 17:55

Publicado em 

26 jul 2023 às 17:55
Sede da Assembléia Legislativa do Espírito Santo (Ales)
Sede da Assembléia Legislativa do Espírito Santo (Ales) Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves fala sobre a lei que proíbe sátiras com religiões no Espírito Santo. Em abril, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou projeto de lei de autoria de Alcântaro Filho (Republicanos) que proíbe o "vilipêndio de ato ou objeto de culto religioso" e o "desrespeito a crenças e dogmas religiosos". Tais coisas, pelo texto que recebeu o aval da maioria dos deputados, não podem ocorrer "publicamente por meio de sátiras e de atos de ridicularizarão e de escarnecimento em manifestações sociais, culturais e/ou de gênero no âmbito do Estado do Espírito Santo". O artigo 2º ainda impede que a liberação de verbas públicas para contratação ou financiamento de "eventos, desfiles em geral, espetáculos, passeatas e marchas de organizações não governamentais, associações, agremiações, partidos políticos e fundações". Na prática, escolas de samba que fizerem “sátira” ou algo considerado desrespeitoso a alguma religião, por exemplo, não contarão com recursos públicos. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 26-07-23

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