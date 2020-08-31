Análise: governador "curte" campanha de João Coser na rede social

Em tempos de influência crescente das redes sociais, um simples "like" em uma postagem no Instagram pode ganhar uma dimensão simbólica - principalmente no mundo político. Por isso, interações recentes por parte de Renato Casagrande têm chamado a atenção de quem o segue na rede social, principalmente em função de quem tem sido o ganhador do “like”: o governador tem curtido publicações feitas pelo ex-prefeito João Coser (PT), que pretende retornar ao comando do governo da Capital na eleição de novembro. Este é o assunto de Vitor Vogas, nesta edição do CBN e a Política. O comentarista analisa: "O "like" é o novo "tapinha nas costas"". Ouça!