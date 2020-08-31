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CBN E A POLÍTICA

Análise: governador "curte" campanha de João Coser na rede social

Ouça o CBN e a Política desta segunda-feira (31), com o comentarista Vitor Vogas!

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 17:21

Publicado em 

31 ago 2020 às 17:21
O governador Renato Casagrande curtiu a postagem de João Coser no Instagram, na qual o petista parabenizou sua filha, Karla Coser, por seu aniversário de 30 anos Crédito: Reprodução/Instagram
Em tempos de influência crescente das redes sociais, um simples "like" em uma postagem no Instagram pode ganhar uma dimensão simbólica - principalmente no mundo político. Por isso, interações recentes por parte de Renato Casagrande têm chamado a atenção de quem o segue na rede social, principalmente em função de quem tem sido o ganhador do “like”: o governador tem curtido publicações feitas pelo ex-prefeito João Coser (PT), que pretende retornar ao comando do governo da Capital na eleição de novembro. Este é o assunto de Vitor Vogas, nesta edição do CBN e a Política. O comentarista analisa: "O "like" é o novo "tapinha nas costas"". Ouça!
CBN E A POLÍTICA - 31-08-20

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