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ELEIÇÕES 2020

Análise: estratégia de candidatura na Serra tem jejum e oração

Ouça os comentários de Vitor Vogas

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 16:55

Publicado em 

28 out 2020 às 16:55
Vandinho em oração, na cova dos leões (como o profeta Daniel) Crédito: Amarildo
Nesta edição do CBN e a Política, Vitor Vogas comenta a disputa política à prefeitura da Serra. Para chegar ao 2º turno da eleição a prefeito contra Sérgio Vidigal (PDT), o deputado estadual Vandinho Leite (PSDB) diz estar em jejum, em oração e em uma "guerra espiritual". Por lá, o candidato do PSDB, aponta Vogas, aposta no antipetismo, no voto religioso e promete jejuar por 21 dias até o dia da votação. Em postagem feita por ele em seu Instagram no último domingo (25) - a exatas três semanas do 1º turno, no dia 15 de novembro -, o candidato publicou a Oração de Daniel e convidou seus seguidores a se unirem a ele numa maratona de 21 dias "em jejum e oração". Ouça a análise do comentarista!
CBN e a Política - 28-10-20

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