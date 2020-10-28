Análise: estratégia de candidatura na Serra tem jejum e oração

Nesta edição do CBN e a Política, Vitor Vogas comenta a disputa política à prefeitura da Serra. Para chegar ao 2º turno da eleição a prefeito contra Sérgio Vidigal (PDT), o deputado estadual Vandinho Leite (PSDB) diz estar em jejum, em oração e em uma "guerra espiritual". Por lá, o candidato do PSDB, aponta Vogas, aposta no antipetismo, no voto religioso e promete jejuar por 21 dias até o dia da votação. Em postagem feita por ele em seu Instagram no último domingo (25) - a exatas três semanas do 1º turno, no dia 15 de novembro -, o candidato publicou a Oração de Daniel e convidou seus seguidores a se unirem a ele numa maratona de 21 dias "em jejum e oração". Ouça a análise do comentarista!