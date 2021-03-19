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VITOR VOGAS

Análise: Casagrande está "gritando" pela necessidade da quarentena

Ouça a análise do comentarista político Vitor Vogas

Publicado em 19 de Março de 2021 às 17:16

Publicado em 

19 mar 2021 às 17:16
Renato Casagrande disse em vídeo que governadores estão tendo dificuldades para Estados voltarem para a reforma Crédito: Reprodução de vídeo
Nesta edição do CBN e a Política, Vitor Vogas analisa a posição adotada pelo governador Renato Casagrande (PSB) na pandemia. Na visão do comentarista, "por mais dolorosas que sejam as medidas anunciadas pelo governador, o pacote de medidas para diminuir a interação social em todo o Estado é urgente e necessário neste que é seguramente o momento mais crítico da batalha que estamos travando há um ano contra um inimigo mortal". Vogas defende:"O grito de Casagrande precisa ser ouvido. Neste momento tão decisivo de nossa história como povo, a sociedade capixaba precisa realmente se unir num grande pacto social em defesa da vida de nossos irmãos e irmãs". Ouça:

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