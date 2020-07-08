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CBN E A POLÍTICA

Análise: Casagrande e Luciano em rumos opostos no tratamento à Covid

Ouça os comentários de Victor Vogas, na edição desta quarta-feira (08) do CBN e a Política!

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 17:18

Publicado em 

08 jul 2020 às 17:18
Prefeitura de Vitória anunciou que passará a usar a cloroquina no tratamento de pessoas com Covid-19, enquanto governo do Estado desaconselha uso da droga Crédito: Amarildo
Quando o assunto é o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, o governador Renato Casagrande (PSB) e prefeitos aliados como Luciano Rezende (Cidadania) não estão exatamente na mesma página, ou melhor, na mesma receita médica. Essa análise vale, sobretudo, para o uso (ou não) da cloroquina e da hidroxicloroquina. Mesmo com a pressão crescente da oposição ao governo para a adoção do uso do medicamento como tratamento padrão na rede de saúde pública estadual, Casagrande e a Secretária de Estado da Saúde seguem irredutíveis em uma postura muito clara, reafirmada sempre que possível, de contra-indicar a prescrição da cloroquina e da hidroxicloroquina.
Mas, na semana passada, uma decisão do prefeito de Vitória, aliado do governador, surpreendeu o meio político e também o mundo científico capixaba. Médico, Luciano anunciou que a capital passará a usar a cloroquina para tratar pacientes com Covid-19 na rede municipal.
Esse descompasso entre Estado e município é assunto para o comentarista político Vitor Vogas, nesta edição do CBN e a Política. Ouça!
CBN E A POLÍTICA - 08-07-20

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