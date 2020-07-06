Análise: candidatura de João Coser não deve ser subestimada

Ouça o CBN e a Política, com o comentarista Vitor Vogas!

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 17:05

João Coser, presidente estadual do PT Crédito: Rafael Silva
Diante de um crescimento da onda de candidatos de centro e direita no Espírito Santo, nas últimas três eleições, o Partido dos Trabalhadores virou coadjuvante na política capixaba. Por isso, faltando cerca de 5 meses para as eleições municipais, a candidatura de João Coser ao comando de Vitória, cidade em que foi prefeito de 2005 a 2013, nasceu desacreditada no mercado político capixaba. Mas pode ser um grande erro subestimar o potencial do ex-prefeito nesse pleito. Apesar da descrença de muitos, Coser pode surpreender e mostrar-se realmente competitivo, por uma combinação de fatores tanto da conjuntura nacional como da micropolítica da Capital. Essa é a análise do comentarista de política Vitor Vogas nesta edição do CBN e a Política. Ouça!
CBN E A POLÍTICA - 06-07-20

