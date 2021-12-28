Análise: as circunstâncias da escolha de Casagrande para desembargador do TJES

Nesta edição do CBN e a Polícia, a comentarista Letícia Gonçalves analisa as circunstâncias relacionadas à escolha do novo desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) para a vaga destinada à advocacia pelo Quinto Constitucional. De prerrogativa do governador Renato Casagrande (PDB), a decisão final foi pelo advogado Raphael Câmara, que tomou posse no último dia 23 - um dia após ser nomeado. O agora magistrado ficou em segundo lugar na lista tríplice, já atuou em causas pessoais do chefe do Executivo estadual e advogava para a Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages) em diversos casos polêmicos ligados à Processos Administrativos Disciplinares (PADs). Ouça a análise!