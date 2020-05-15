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CBN E A POLÍTICA

Análise: a saída do ministro e a condução de Bolsonaro na saúde

O comentarista de política da CBN Vitória, Vitor Vogas, comenta a condução do presidente em meio à pandemia que já matou mais de 14 mil brasileiros

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 17:45

Publicado em 

15 mai 2020 às 17:45
Nesta edição do CBN e a Política, tendo como pano de fundo a demissão de mais um ministro da Saúde, o comentarista de política da CBN Vitória, Vitor Vogas, discute como tem sido a condução do presidente da República, Jair Bolsonaro, em meio à pandemia do novo coronavírus. Nelson Teich pediu demissão nesta sexta-feira (15) e deixa o cargo antes de completar um mês na função. O médico assumiu o ministério em 17 de abril e substituiu Luiz Henrique Mandetta, exonerado por Bolsonaro. Em meio ao cenário de instabilidade no governo, Vogas destaca: "Condução errática e errada da crise da pandemia". Confira a análise completa:
CBN E A POLÍTICA - 15-05-20
 

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