Análise: a saída do ministro e a condução de Bolsonaro na saúde

Nesta edição do CBN e a Política, tendo como pano de fundo a demissão de mais um ministro da Saúde, o comentarista de política da CBN Vitória, Vitor Vogas, discute como tem sido a condução do presidente da República, Jair Bolsonaro, em meio à pandemia do novo coronavírus. Nelson Teich pediu demissão nesta sexta-feira (15) e deixa o cargo antes de completar um mês na função. O médico assumiu o ministério em 17 de abril e substituiu Luiz Henrique Mandetta, exonerado por Bolsonaro. Em meio ao cenário de instabilidade no governo, Vogas destaca: "Condução errática e errada da crise da pandemia". Confira a análise completa: