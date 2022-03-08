Alckmin acerta filiação com PSB: os impactos nas eleições no ES

O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin acertou nesta segunda-feira (7) a sua filiação ao PSB, partido do governador do ES, Renato Casagrande. O presidente do PSB, Carlos Siqueira, defende que independentemente de federação com o PT, Alckmin tem chances de ser o vice do ex-presidente Lula numa possível chapa presidencial. A movimentação traz impactos nas eleições no Espírito Santo. Tema para análise da comentarista Letícia Gonçalves, nesta edição do "CBN e a Política".