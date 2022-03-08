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CBN e a Política

Alckmin acerta filiação com PSB: os impactos nas eleições no ES

Ouça detalhes na participação da jornalista Letícia Gonçalves

Publicado em 08 de Março de 2022 às 11:26

Publicado em 

08 mar 2022 às 11:26
Geraldo Alckmin e Lula
Geraldo Alckmin e Lula Crédito: Arquivo
O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin acertou nesta segunda-feira (7) a sua filiação ao PSB, partido do governador do ES, Renato Casagrande. O presidente do PSB, Carlos Siqueira, defende que independentemente de federação com o PT, Alckmin tem chances de ser o vice do ex-presidente Lula numa possível chapa presidencial. A movimentação traz impactos nas eleições no Espírito Santo. Tema para análise da comentarista Letícia Gonçalves, nesta edição do "CBN e a Política".
CBN e a Política - 08-03-22.mp3

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