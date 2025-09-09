Afastado do mandato, Marcos do Val diz que vai disputar reeleição ao Senado

Nesta edição do “CBN e a Política”, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que Marcos do Val (Podemos), que se afastou do mandato do Senado, agora diz que vai disputar a reeleição nas eleições de 2026. O Senado autorizou o seu afastamento para tratamento de saúde. A licença, que vai durar 116 dias (até o final do ano) e foi homologada pela Junta Médica da Casa, foi um dos fatores levados em conta pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para relaxar medidas cautelares impostas contra o senador. Ouça a conversa completa!