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CBN e a Política

Afastado do mandato, Marcos do Val diz que vai disputar reeleição ao Senado

Ouça análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 09 de Setembro de 2025 às 11:59

Publicado em 

09 set 2025 às 11:59
O senador Marcos do Val (Podemos-ES)
O senador Marcos do Val (Podemos-ES) Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Nesta edição do “CBN e a Política”, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que Marcos do Val (Podemos), que se afastou do mandato do Senado, agora diz que vai disputar a reeleição nas eleições de 2026. O Senado autorizou o seu afastamento para tratamento de saúde. A licença, que vai durar 116 dias (até o final do ano) e foi homologada pela Junta Médica da Casa, foi um dos fatores levados em conta pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para relaxar medidas cautelares impostas contra o senador. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN E A POLÍTICA - 09-09-25.mp3

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