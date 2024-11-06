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CBN e a Política

Advogados disputam vaga de desembargador no ES; entenda

Ouça a conversa completa com a comentarista Letícia Gonçalves!

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 17:35

Publicado em 

06 nov 2024 às 17:35
TJES
Sede do Tribunal de Justiça do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta quinta-feira (07), advogados do Estado vão votar e formar uma lista com os nomes para concorrer à vaga aberta de desembargador no Tribunal de Justiça para a advocacia. Quem vencer a corrida fica com o cargo até completar 75 anos de idade, quando a aposentadoria é obrigatória. A Constituição Federal determina que 1/5 dos tribunais estaduais seja composto por egressos da advocacia e do Ministério Público. No Tribunal de Justiça do Espírito Santo, há três vagas destinadas a advogados e outras três para membros do MPES. A oportunidade para a advocacia surgiu devido à aposentadoria do desembargador Annibal de Rezende Lima, em abril. Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Política - 06-11-24

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