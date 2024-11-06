Advogados disputam vaga de desembargador no ES; entenda

Nesta quinta-feira (07), advogados do Estado vão votar e formar uma lista com os nomes para concorrer à vaga aberta de desembargador no Tribunal de Justiça para a advocacia. Quem vencer a corrida fica com o cargo até completar 75 anos de idade, quando a aposentadoria é obrigatória. A Constituição Federal determina que 1/5 dos tribunais estaduais seja composto por egressos da advocacia e do Ministério Público. No Tribunal de Justiça do Espírito Santo, há três vagas destinadas a advogados e outras três para membros do MPES. A oportunidade para a advocacia surgiu devido à aposentadoria do desembargador Annibal de Rezende Lima, em abril. Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!