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CBN E A POLÍTICA

A representatividade feminina e negra nos espaços de poder do ES

O comentarista Vitor Vogas analisa o contexto a partir da transmissão de cargo para a vice-governadora Jacqueline Moraes

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 20:08

Publicado em 

25 set 2019 às 20:08
Jacqueline Moraes é a governadora em exercício Crédito: Carlos Alberto Silva
Desde a última sexta-feira (20), o Espírito Santo é governado por Jacqueline Moraes (PSB). Mesmo que interino, o governo de Jacqueline é um marco para a história do Estado já que ela é a primeira mulher a assumir o comando do Executivo desde a proclamação da República, em 1889. Mas não é só a representatividade feminina que Jacqueline Moraes leva para as bandas do Palácio Anchieta: ela é negra e leva a representação identitária da população negra à sede do Executivo capixaba.
Estatisticamente, há a comprovação de que a população feminina e a população negra são sub-representadas nos espaços de poder. Nesta quarta-feira, Vitor Vogas faz o registro histórico do fato e aponta o simbolismo da mulher negra no poder capixaba. Acompanhe:
CBN e a Política - 25-09-19

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