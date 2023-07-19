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CBN e a Política

A polêmica no uso de carros oficiais no recesso da Assembleia Legislativa

Ouça a conversa completa com a comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 17:51

Publicado em 

19 jul 2023 às 17:51
Sede da Assembléia Legislativa do Espírito Santo (Ales)
Sede da Assembléia Legislativa do Espírito Santo (Ales) Crédito: Carlos Alberto Silva
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo está em recesso desde esta terça-feira (18) até 31 de julho. Nesse período, não são realizadas sessões plenárias nem reuniões das comissões. Seis dos 29 deputados que utilizam carros oficiais alugados pela Assembleia entregaram os veículos à Casa. Não vão utilizá-los durante o recesso. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Casa, são eles: Allan Ferreira (Podemos), Alexandre Xambinho (Podemos), Camila Valadão (PSOL)*, Denninho Silva (União Brasil), Janete de Sá (PSB) e João Coser (PT).
*A Secretaria de Comunicação não incluiu, inicialmente, o nome de Camila Valadão na lista porque o gabinete dela não informou a devolução do carro ao setor de transportes da Assembleia. Depois, a assessoria da deputada entrou em contato com a coluna da jornalista Letícia Gonçalves para informar que ela havia feito a entrega, na segunda-feira (17). Sérgio Meneguelli (Republicanos) já não faz uso do carro em tempo algum. Tema para Letícia Gonçalves nesta edição do CBN e a Política. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 19-07-23

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