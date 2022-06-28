A (in)definição na escolha dos vices na disputa do governo do ES

Nesta edição do "CBN e a Política", Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia de que o ex-secretário da Fazenda da Prefeitura de Vitória, Aridelmo Teixeira (Novo) já tem uma companheira de chapa na disputa pelo governo do Espírito Santo. Trata-se da jornalista Camila Domingues. Também filiada ao Novo, ela embarca na primeira candidatura a um cargo eletivo. Filiou-se ao Novo em abril, quando já atuava para o pré-candidato e, recentemente, recebeu o convite para disputar como vice. Por outro lado, ainda na disputa pelo governo do Estado, os demais pré-candidatos ainda não têm vices definidos. Ouça a análise da comentarista!