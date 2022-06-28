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CBN e a Política

A (in)definição na escolha dos vices na disputa do governo do ES

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 11:03

Publicado em 

28 jun 2022 às 11:03
Urna eletrônica
Urna eletrônica Crédito: Divulgação/TSE
Nesta edição do "CBN e a Política", Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia de que o ex-secretário da Fazenda da Prefeitura de Vitória, Aridelmo Teixeira (Novo) já tem uma companheira de chapa na disputa pelo governo do Espírito Santo. Trata-se da jornalista Camila Domingues. Também filiada ao Novo, ela embarca na primeira candidatura a um cargo eletivo. Filiou-se ao Novo em abril, quando já atuava para o pré-candidato e, recentemente, recebeu o convite para disputar como vice. Por outro lado, ainda na disputa pelo governo do Estado, os demais pré-candidatos ainda não têm vices definidos. Ouça a análise da comentarista!
CBN e a Política - 28-06-22

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