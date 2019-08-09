A escolha do PPS na disputa pela prefeitura de Vila Velha

Presidente estadual do PPS, o deputado estadual Fabrício Gandini antecipa: “Tayana Dantas é a nossa candidata a prefeita de Vila Velha”. Tayana, 30 anos, é empresária, gestora da UVV, cofundadora do movimento Vila Nova, recém-filiada ao PPS e, potencialmente, debutante em eleições no ano que vem. Com pompa, circunstância e muita festa por parte dos envolvidos, a filiação dela se deu no dia 29 de junho, durante encontro do diretório estadual do PPS.
Mas essa antecipação do lançamento da candidatura de Tayana à sucessão de Max Filho (PSDB) não está sendo recebida bem por todos nem dentro do partido. Quem analisa a situação é o comentarista Vitor Vogas:
CBN e a Política - 09-08-19.mp3