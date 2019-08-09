A escolha do PPS na disputa pela prefeitura de Vila Velha

A empresária Tayana Dantas, da UVV, assinou a ficha de filiação ao PPS junto ao prefeito de Vitória, Luciano Rezende, ao presidente do partido, Fabrício Gandini, e outras lideranças

Presidente estadual do PPS, o deputado estadual Fabrício Gandini antecipa: “Tayana Dantas é a nossa candidata a prefeita de Vila Velha”. Tayana, 30 anos, é empresária, gestora da UVV, cofundadora do movimento Vila Nova, recém-filiada ao PPS e, potencialmente, debutante em eleições no ano que vem. Com pompa, circunstância e muita festa por parte dos envolvidos, a filiação dela se deu no dia 29 de junho, durante encontro do diretório estadual do PPS.