2021 logo ali: movimentações para Mesa Diretora da Ales já se formam

Fachada da Assembleia Legislativa, na Enseada do Suá Crédito: Tati Beling/Ales

Nesta edição do "CBN e a Política", o comentarista Vitor Vogas traz novos bastidores envolvendo as movimentações políticas para os próximos anos. Em destaque, os grupos políticos que já se articulam visando ao poder da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), a partir de 2021, e as eleições de 22, na disputa pelo governo do Estado. Vogas explica que Lorenzo Pazolini (Republicanos), eleito para comandar a prefeitura de Vitória a partir de janeiro, traz consigo a influência de um grupo político.

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Your browser does not support the audio element. CBN e a Política - 16-12-20

"Traz consigo um grupo político, muito unido e fechado, formado por Roberto Carneiro, Erick Musso, Sérgio Meneguelli, Amaro Neto, entre outros. Esse já é, há alguns anos, o grupo político que controla a Assembleia Legislativa. Agora, esse mesmo grupo passará a acumular o controle do Legislativo Estadual e do Executivo da Capital. Ganha superpoderes, inclusive visando às próximas eleições estaduais. Mas atenção: no dia 1º de fevereiro, logo ali, tem eleição da Mesa Diretora da Assembleia, para o biênio 2021/22", explica.