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PÓS-ELEIÇÕES

2021 logo ali: movimentações para Mesa Diretora da Ales já se formam

A análise é do comentarista Vitor Vogas

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 17:38

Publicado em 

16 dez 2020 às 17:38
Fachada da Assembleia Legislativa, na Enseada do Suá Crédito: Tati Beling/Ales
Nesta edição do "CBN e a Política", o comentarista Vitor Vogas traz novos bastidores envolvendo as movimentações políticas para os próximos anos. Em destaque, os grupos políticos que já se articulam visando ao poder da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), a partir de 2021, e as eleições de 22, na disputa pelo governo do Estado. Vogas explica que Lorenzo Pazolini (Republicanos), eleito para comandar a prefeitura de Vitória a partir de janeiro, traz consigo a influência de um grupo político.
Confira a análise completa!
CBN e a Política - 16-12-20
"Traz consigo um grupo político, muito unido e fechado, formado por Roberto Carneiro, Erick Musso, Sérgio Meneguelli, Amaro Neto, entre outros. Esse já é, há alguns anos, o grupo político que controla a Assembleia Legislativa. Agora, esse mesmo grupo passará a acumular o controle do Legislativo Estadual e do Executivo da Capital. Ganha superpoderes, inclusive visando às próximas eleições estaduais. Mas atenção: no dia 1º de fevereiro, logo ali, tem eleição da Mesa Diretora da Assembleia, para o biênio 2021/22", explica. 
O comentarista segue:"Erick Musso deve concorrer à reeleição. A questão é: qual será a participação do Palácio Anchieta nesse processo? Talvez, também visando às eleições de 2022, não seja tão interessante ao governador Renato Casagrande (PSB) ficar assistindo, placidamente, à reeleição de Erick. Dessa vez ele pode buscar emplacar um candidato com DNA governista", contextualiza. 

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