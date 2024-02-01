Volta às aulas: quais lembranças são ativadas nessa época do ano?

Nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller o tema em destaque é a volta às aulas. Como se preparar para a volta às aulas? Quais as lembranças desse momento de volta às aulas? Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 01-02-24
Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 18:42
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