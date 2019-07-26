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Redes Sociais

CBN E A FAMÍLIA

Você sofre de FoMO? Entenda como as redes potencializam a ansiedade

Ouça a análise no quadro "CBN e a Família" com a psicóloga Adriana Muller

Publicado em 25 de Julho de 2019 às 21:09

Publicado em 

25 jul 2019 às 21:09
Redes sociais Crédito: Pixabay
Você é daquele tipo que olha o WhatsApp a cada minuto, passa horas vendo postagens no Facebook ou tira fotos de cada momento para postar no Instagram e fica “contabilizando” as curtidas e comentários? Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller analisa o chamado “FoMO” (sigla em inglês para “fear of missing out” — que traduzido em português significaria, literalmente, o “medo de estar perdendo algo”). A partir do momento em que a pessoa não consegue se desligar das redes e passa a viver em torno do meio online é necessário alerta: sua saúde mental já pode está sendo comprometida. Confira:
CBN e a Família - 25-07-19.mp3
"Essa ansiedade sempre existiu, mas está sendo potencializado pelas redes sociais. É um medo de não estar inserido, e isso causa apreensão. Qual o sintoma? A ansiedade", alerta a psicóloga sobre a FoMO.

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