Você sofre de FoMO? Entenda como as redes potencializam a ansiedade

Você é daquele tipo que olha o WhatsApp a cada minuto, passa horas vendo postagens no Facebook ou tira fotos de cada momento para postar no Instagram e fica “contabilizando” as curtidas e comentários? Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller analisa o chamado “FoMO” (sigla em inglês para “fear of missing out” — que traduzido em português significaria, literalmente, o “medo de estar perdendo algo”). A partir do momento em que a pessoa não consegue se desligar das redes e passa a viver em torno do meio online é necessário alerta: sua saúde mental já pode está sendo comprometida. Confira: