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CBN E A FAMÍLIA

Você se cobra em ser um "bom" pai ou mãe?

Não é uma questão de traçar metas, analisa Adriana Muller

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 19:57

Publicado em 

17 set 2019 às 19:57
Família: psicóloga fala sobre exemplos Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller analisa sobre um questionamento frequente nas famílias: a cobrança por ser um “bom” pai ou mãe. "Daqueles que estão sempre ao lado dos filhos, que devem servir como “exemplos” e não podem errar e dar a melhor educação possível? Pois saiba que para esse tipo de situação não há “fórmula mágica” e nem manual", pontua Adriana.
“Se você passa a estabelecer metas, nesse tipo de situação, elas podem virar frustrações”, explica. Ouça as análises:
CBN e a Família - 17-09-19

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