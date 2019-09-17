Você se cobra em ser um "bom" pai ou mãe?

Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller analisa sobre um questionamento frequente nas famílias: a cobrança por ser um “bom” pai ou mãe. "Daqueles que estão sempre ao lado dos filhos, que devem servir como “exemplos” e não podem errar e dar a melhor educação possível? Pois saiba que para esse tipo de situação não há “fórmula mágica” e nem manual", pontua Adriana.