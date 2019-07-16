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CBN E A FAMÍLIA

Você gosta do seu nome? Saiba a importância dele na personalidade

Nesta edição do CBN e a Família a comentarista Adriana Muller fala da importância de saber a história do seu nome, o significado, e explica como o conceito de personalidade envolve a palavra que nos identifica

Publicado em 16 de Julho de 2019 às 18:48

Publicado em 

16 jul 2019 às 18:48
Uma das principais características que associamos às pessoas ao longo da vida é a respeito de seus nomes. Afinal, quem é que não se lembra do nome de um grande amigo, de um professor e do primo(a) favorito (a)? Mas nesta edição do CBN e a Família a comentarista Adriana Muller nos propõe a seguinte reflexão: você gosta do seu nome? Ela fala da importância de saber a história do seu nome, o significado, e explica como o conceito de personalidade envolve a palavra que nos identifica. Confira!
CBN e a Família - 16-07-19.mp3

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