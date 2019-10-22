Você é otimista ou pessimista diante de um problema?

Diante de um problema que aparece na sua vida - seja de ordem familiar ou relacionado ao ambiente de trabalho - você é daquele tipo de pessoa que sempre acredita que as coisas podem melhorar ou faz parte do time dos "pessimistas de plantão"? Este é o tema do CBN e a Família desta terça-feira (22), com a comentarista Adriana Muller.

Adriana explica que a vida de todas as pessoas é feita de altos e baixos, mas são nas pequenas atitudes que se descobre em qual time encontra-se o indivíduo. Enquanto há os céticos - aqueles que, realmente, são naturalmente pessimistas - também há aqueles que acreditam que os fatos ruins na vida são apenas pontuais e podem ser superados com o pensamento positivo. E, você, está em qual grupo? Confira!