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CBN e a Família

Você é do "time" do inverno? Entenda como o clima influencia o comportamento!

Ouça os comentários de Adriana Müller

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 16:52

Publicado em 

20 jun 2024 às 16:52
Inverno faz as pessoas ficarem mais introspectivas?
Inverno faz as pessoas ficarem mais introspectivas? Crédito: Pexels
A estação mais fria do ano começa nesta quinta-feira (20) com temperaturas acima da média e pouca chuva em toda a região. O inverno tem início às 17h51, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e se estende até 22 de setembro. É nesse clima que, nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller fala sobre como o clima, e as estações, também influenciam no comportamento humano. Afinal, as pessoas tendem a ficar mais "retraídas", introspectivas, durante os dias de mais frio? Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 20-06-24

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