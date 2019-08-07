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CBN E A FAMÍLIA

Vergonha é um sentimento que se mostra após um deslize moral

Ouça a análise no quadro "CBN e a Família" com a psicóloga Adriana Muller

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 21:25

Publicado em 

06 ago 2019 às 21:25
Criança com vergonha Crédito: Reprodução Internet
Você já parou para pensar que muitas vezes deixa de fazer algo por vergonha? O sentimento pode parecer natural e rotineiro, mas quem é que nunca se sentiu “paralisado” diante desse sentimento? Neste "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller traz a indagação: por que sentimos vergonha? A vergonha é um sentimento doloroso que, na maioria das vezes, desperta sensações desagradáveis nas pessoas. "É um sentimento que aparece quando nossos valores não são respeitados, um deslize moral". 
A comentarista também analisa quais são os principais gatilhos que geram vergonha, como a timidez, as inseguranças e a autoestima. Quando criamos uma imagem digna de nós mesmos e ela é atingida", explica. Acompanhe:
CBN e a Família - 06-08-19.mp3

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