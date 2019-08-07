Vergonha é um sentimento que se mostra após um deslize moral

Você já parou para pensar que muitas vezes deixa de fazer algo por vergonha? O sentimento pode parecer natural e rotineiro, mas quem é que nunca se sentiu “paralisado” diante desse sentimento? Neste "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller traz a indagação: por que sentimos vergonha? A vergonha é um sentimento doloroso que, na maioria das vezes, desperta sensações desagradáveis nas pessoas. "É um sentimento que aparece quando nossos valores não são respeitados, um deslize moral".