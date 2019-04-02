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CBN e a Família

Verbalizar o não pode ser um obstáculo no dia a dia

É muito comum termos um bloqueio para verbalizar e ratificar os nãos, com medo de machucarmos as pessoas que gostamos ou sermos prejudicados

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 20:57

Publicado em 

02 abr 2019 às 20:57
Você tem dificuldade em dizer ‘não’ na sua vida? O ‘não’ para emprestar uma quantia em dinheiro?! Ou aquele ‘não’ para acabar definitivamente com o namoro?! É muito comum termos um bloqueio para verbalizar e ratificar os ‘nãos’, com medo de machucarmos as pessoas que gostamos ou sermos prejudicados. Hoje, no quadro CBN e a Família, Adriana Muller avalia quais são as situações que não conseguimos dar negativas, os obstáculos, e explica porquê sentimos essa dificuldade. Confira!
CBN e a Família - 02-04-19.mp3

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