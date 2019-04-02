Verbalizar o não pode ser um obstáculo no dia a dia

Você tem dificuldade em dizer ‘não’ na sua vida? O ‘não’ para emprestar uma quantia em dinheiro?! Ou aquele ‘não’ para acabar definitivamente com o namoro?! É muito comum termos um bloqueio para verbalizar e ratificar os ‘nãos’, com medo de machucarmos as pessoas que gostamos ou sermos prejudicados. Hoje, no quadro CBN e a Família, Adriana Muller avalia quais são as situações que não conseguimos dar negativas, os obstáculos, e explica porquê sentimos essa dificuldade. Confira!