Velhice é doença? Nova classificação da OMS gera polêmica

Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller discute a iniciativa de incluir a velhice na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), mantida pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A decisão vem provocando forte reação de setores ligados ao envelhecimento, preocupados com o risco de se mascararem problemas de saúde reais para a terceira idade, aumentar o preconceito contra idosos e interferir no tratamento e na pesquisa de problemas de saúde e na coleta de dados epidemiológicos. Mas, afinal, por que a velhice pode ser vista como doença? Como você deseja chegar na terceira idade? Ouça: