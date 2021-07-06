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CBN e a Família

Velhice é doença? Nova classificação da OMS gera polêmica

Ouça a análise da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 18:19

Publicado em 

06 jul 2021 às 18:19
OMS inclui velhice em lista de doenças
OMS inclui velhice em lista de doenças Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller discute a iniciativa de incluir a velhice na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), mantida pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A decisão vem provocando forte reação de setores ligados ao envelhecimento, preocupados com o risco de se mascararem problemas de saúde reais para a terceira idade, aumentar o preconceito contra idosos e interferir no tratamento e na pesquisa de problemas de saúde e na coleta de dados epidemiológicos. Mas, afinal, por que a velhice pode ser vista como doença? Como você deseja chegar na terceira idade? Ouça:
CBN e a Família - 06/07/2021

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