União e bom relacionamento entre vizinhos fazem bem à saúde

Muitas vezes, a relação entre vizinhos é difícil. Afinal, é preciso conciliar no dia a dia noções de espaço comum, respeito ao próximo e direito à privacidade. Para aqueles que moram em condomínios, por exemplo, a tarefa pode ser ainda mais difícil. Neste quadro "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller analisa que a união e um bom relacionamento entre vizinhos podem, sim, fazer bem à saúde. Ser um “bom” vizinho - disposto a ouvir - é ajudar ao próximo, evitando conflitos e brigas desnecessárias, são alguns dos destaques trazidos pela comentarista. Confira: