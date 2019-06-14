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CBN E A FAMÍLIA

União e bom relacionamento entre vizinhos fazem bem à saúde

Ouça a análise no quadro "CBN e a Família" com a psicóloga Adriana Muller

Publicado em 13 de Junho de 2019 às 21:10

Publicado em 

13 jun 2019 às 21:10
Barulho: uma das maiores reclamações com vizinhos Crédito:
 
Muitas vezes, a relação entre vizinhos é difícil. Afinal, é preciso conciliar no dia a dia noções de espaço comum, respeito ao próximo e direito à privacidade. Para aqueles que moram em condomínios, por exemplo, a tarefa pode ser ainda mais difícil. Neste quadro "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller analisa que a união e um bom relacionamento entre vizinhos podem, sim, fazer bem à saúde. Ser um “bom” vizinho - disposto a ouvir - é ajudar ao próximo, evitando conflitos e brigas desnecessárias, são alguns dos destaques trazidos pela comentarista. Confira:
CBN E A FAMÍLIA - 13-06-19.mp3

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