Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Família

Tricô invade Olimpíada mas não vale medalha: ter hobby diminui estresse?

Ouça a análise da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 17:38

Publicado em 

03 ago 2021 às 17:38
O atleta britânico Tom Daley viralizou após ser visto tricotando em arena olímpica
O atleta britânico Tom Daley viralizou após ser visto tricotando em arena olímpica Crédito: Instagram/Reprodução
O medalhista olímpico de 27 anos Tom Daley. da Grã-Bretanha, ganhou destaque nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas não apenas por seu desempenho durante as provas. A estrela do salto ornamental esteve presente na final feminina da modalidade no domingo (1º) e chamou atenção ao fazer tricô na arquibancada. “A única coisa que manteve minha sanidade ao longo de todo esse processo foi meu amor por tricô, crochê e costura”, disse Daley em um vídeo postado na página oficial dos Jogos Olímpicos de Tóquio no Twitter. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller propõe a reflexão: de que forma ter um hobby pode nos ajudar na hora de diminuir o estresse e ajudar na saúde mental? Ouça a análise:
CBN e a Família - 03/08/2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados