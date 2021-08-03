Tricô invade Olimpíada mas não vale medalha: ter hobby diminui estresse?

O medalhista olímpico de 27 anos Tom Daley. da Grã-Bretanha, ganhou destaque nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas não apenas por seu desempenho durante as provas. A estrela do salto ornamental esteve presente na final feminina da modalidade no domingo (1º) e chamou atenção ao fazer tricô na arquibancada. “A única coisa que manteve minha sanidade ao longo de todo esse processo foi meu amor por tricô, crochê e costura”, disse Daley em um vídeo postado na página oficial dos Jogos Olímpicos de Tóquio no Twitter. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller propõe a reflexão: de que forma ter um hobby pode nos ajudar na hora de diminuir o estresse e ajudar na saúde mental? Ouça a análise: