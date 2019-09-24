Três passos para superar o estresse da sua rotina

Você enfrenta o estresse no seu cotidiano? Crédito: Divulgação / Shutterstock

O que você tem feito para ter uma vida menos estressante? O Dia Mundial de Combate ao Estresse, lembrado nesta segunda-feira (23), é o tema do quadro 'CBN e a Família', onde a comentarista Adriana Muller destaca que a rotina é tomada por inúmeras situações estressantes. Entre os efeitos mais comuns desse quadro aparecem mau humor, ansiedade e angústia, ressentimento, falha de memória e até mudanças no padrão de alimentação e sono.

"Para combater isso, podemos seguir três passos essenciais: fazer coisas que gostamos dentro do nosso dia; saber e entender que tem situações que não podem ser mudadas, como enfrentar um engarrafamento, por exemplo, e comemorar as nossas conquistas, como um trabalho bem executado, o resultado de uma reunião, entre outros", explica.

Ouça o quadro completo e passe a fazer o seu dia menos estressante: