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CBN E A FAMÍLIA

Três passos para superar o estresse da sua rotina

Psicóloga destaca que a rotina está recheada de situações que podem levar até a alteração do sono

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 19:57

Publicado em 

24 set 2019 às 19:57
Você enfrenta o estresse no seu cotidiano? Crédito: Divulgação / Shutterstock
O que você tem feito para ter uma vida menos estressante? O Dia Mundial de Combate ao Estresse, lembrado nesta segunda-feira (23), é o tema do quadro 'CBN e a Família', onde a comentarista Adriana Muller destaca que a rotina é tomada por inúmeras situações estressantes. Entre os efeitos mais comuns desse quadro aparecem mau humor, ansiedade e angústia, ressentimento, falha de memória e até mudanças no padrão de alimentação e sono.
"Para combater isso, podemos seguir três passos essenciais: fazer coisas que gostamos dentro do nosso dia; saber e entender que tem situações que não podem ser mudadas, como enfrentar um engarrafamento, por exemplo, e comemorar as nossas conquistas, como um trabalho bem executado, o resultado de uma reunião, entre outros", explica.
Ouça o quadro completo e passe a fazer o seu dia menos estressante:
CBN e a Família - 24-09-19

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