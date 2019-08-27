Transtorno bipolar não tem cura, mas tem controle

Entre os temas abordados nas edições do CBN e a Família estão as doenças mentais. Nesta edição, a comentarista Adriana Muller explica os sintomas do chamado transtorno bipolar atendendo o pedido do ouvinte Antônio. "Não é uma brincadeira. Não é uma oscilação de humor comum. É uma doença e deve ser tratada assim e referir-se a ela de modo respeitoso", alerta a psicóloga.

Adriana traz mais detalhes sobre o que é, como identificar e tratar a bipolaridade. “Hoje em dia, basta você ficar bravo com algo (ou triste ou ao se questionar...) que já rotulam de bipolar. Sempre com o viés de desqualificar”. explica. Neste quadro ela alerta sobre a identificação dos pacientes, que tem sequências de dias com muita euforia, que aparecem em excesso de compras, de fala, e na sequência vêm a depressão, a reclusão e a vontade de ficar só. Por isso ela explica: transtorno bipolar é doença que tem controle com medicação e terapia. Ouça o quadro na íntegra: