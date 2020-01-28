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CBN E A FAMÍLIA

Tragédias naturais também revelam o comportamento humano

Entenda como isso pode ser observado a exemplo do que houve no sul do Espírito Santo

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 20:12

Publicado em 

28 jan 2020 às 20:12
Nível do Rio Itapemirim alaga ruas e comércio de Cachoeiro Crédito: Reprodução
Em uma sociedade tão diversa como a que vivemos, diante de uma mesma situação, inúmeras são as reações apresentadas pelas pessoas. Mais recentemente,
Situações que envolve tragédias naturais como as fortes chuvas que atingem o Espírito Santo revelam comportamentos distintos na população: da solidariedade até a violência. Neste "CBN e a Família", a comentarista Adriana Müller, analisa a participação de muitos em campanhas de mobilização para ajudar os afetados pela chuva, mas também o registro de situações como a de pessoas que tentaram saquear produtos de lojas atingidas pela enxurrada no centro da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no domingo (26).
"O comportamento humano pode ser tão diverso, indo desde a solidariedade, empatia ao roubo e saques. Em situações extremas é onde o comportamento humano se revela", avalia.
 
Ouça:
CBN e a Família - 28-01-20.mp3

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