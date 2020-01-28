Tragédias naturais também revelam o comportamento humano

Em uma sociedade tão diversa como a que vivemos, diante de uma mesma situação, inúmeras são as reações apresentadas pelas pessoas. Mais recentemente,

Situações que envolve tragédias naturais como as fortes chuvas que atingem o Espírito Santo revelam comportamentos distintos na população: da solidariedade até a violência. Neste "CBN e a Família", a comentarista Adriana Müller, analisa a participação de muitos em campanhas de mobilização para ajudar os afetados pela chuva, mas também o registro de situações como a de pessoas que tentaram saquear produtos de lojas atingidas pela enxurrada no centro da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no domingo (26).