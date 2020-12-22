Tradições: o que você não abre mão no Natal?

Natal, para você, vem carregado de tradições? A data, para alguns, pode representar o nascimento de Jesus, e para outros, também é tempo de reunir a família e reabraçar tradições. É sobre isso que Adriana Müller comenta nesta edição do CBN e a Família. O que você não abre mão no Natal? Daquela decoração especial? Ou um prato da ceia? A comentarista te convida a compartilhar sua tradição natalina e dizer se, na data, vai manter hábitos antigos ou vai ser adaptada para o cenário de pandemia. Ouça!