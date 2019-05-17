Ter um companheiro pet faz bem para nossa saúde mental?

Pets e família! Nesta quinta-feira o tema do CBN e a Família pode parecer, a princípio, referente às discussões que temos tradicionalmente às quartas-feiras na programação do CBN Cotidiano, mas não. Vamos falar, sim, dos pets - mas apontando os benefícios que um companheiro animal pode trazer para nossa saúde mental. Posturas como companhia, carinho, conforto e empatia podem fazer com que a relação social desses tutores seja melhorada e auxilem na melhora da autoestima e da valorização do convívio social. É o que aponta a comentarista Adriana Muller. Confira!