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CBN E A FAMÍLIA

Ter um companheiro pet faz bem para nossa saúde mental?

Posturas como companhia, carinho, conforto e empatia podem fazer com que a relação social desses tutores seja melhorada e auxilem na melhora da autoestima e da valorização do convívio social

Publicado em 16 de Maio de 2019 às 21:26

Publicado em 

16 mai 2019 às 21:26
Pets e família! Nesta quinta-feira o tema do CBN e a Família pode parecer, a princípio, referente às discussões que temos tradicionalmente às quartas-feiras na programação do CBN Cotidiano, mas não. Vamos falar, sim, dos pets - mas apontando os benefícios que um companheiro animal pode trazer para nossa saúde mental. Posturas como companhia, carinho, conforto e empatia podem fazer com que a relação social desses tutores seja melhorada e auxilem na melhora da autoestima e da valorização do convívio social. É o que aponta a comentarista Adriana Muller. Confira!
CBN e a Família - 16-05-19.mp3

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