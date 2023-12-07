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CBN e a Família

Tem que cultivar: como fortalecer as relações interpessoais ao longo da vida?

Ouça o que diz a comentarista Adriana Müller

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 18:30

Publicado em 

07 dez 2023 às 18:30
É importante fortalecer as amizades que cultivamos?
É importante fortalecer as amizades que cultivamos? Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller explica como podemos, ao longo da vida, fortalecer as nossas relações interpessoais, sejam relações de casais, irmãos ou amigos. Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 07-12-23

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