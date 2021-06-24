Tem idade certa para os filhos ainda dormirem na cama dos pais?

Você se lembra até que idade dormiu junto com seus pais, na mesma cama? Pois nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller trata de um tema que sempre desperta dúvidas quando se fala dessa relação: afinal, até que idade é indicado que um filho possa dormir na cama dos pais? Nos primeiros meses de vida, é natural que o bebê durma no mesmo ambiente. Mas, e depois que os filhos crescem? Quais as orientações que devem ser seguidas e como fazer a transição da cama para o quarto próprio? Ouça a análise da comentarista: