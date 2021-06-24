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CBN e a Família

Tem idade certa para os filhos ainda dormirem na cama dos pais?

A análise é da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 17:25

Publicado em 

24 jun 2021 às 17:25
O assunto é: filhos que dormem na cama dos pais
O assunto é: filhos que dormem na cama dos pais Crédito: Pexels
Você se lembra até que idade dormiu junto com seus pais, na mesma cama? Pois nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller trata de um tema que sempre desperta dúvidas quando se fala dessa relação: afinal, até que idade é indicado que um filho possa dormir na cama dos pais? Nos primeiros meses de vida, é natural que o bebê durma no mesmo ambiente. Mas, e depois que os filhos crescem? Quais as orientações que devem ser seguidas e como fazer a transição da cama para o quarto próprio? Ouça a análise da comentarista:
CBN e a Família - 24/06/2021

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