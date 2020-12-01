Tarefa doméstica não tem sexo e família deve dividir responsabilidade

O assunto desta edição do CBN e a Família é tarefa doméstica! Como é a divisão delas na sua casa? O tema, que sempre está entre as quatro paredes de onde vivemos, é sempre polêmico, principalmente entre os homens. Em sua análise, Adriana Müller salienta: "é preciso desconstruir que tarefas domésticas são somente para as mulheres". A divisão de tarefas como limpar a cozinha, lavar o banheiro, dar aquela ajeitada no guarda-roupa e organizar a "bagunça" do dia a dia deve ser justa e não pode "sufocar" e sobrecarregar apenas uma pessoa da casa. Ouça a análise completa!