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como é na sua casa?

Tarefa doméstica não tem sexo e família deve dividir responsabilidade

Ouça os comentários da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 16:47

Publicado em 

01 dez 2020 às 16:47
Tarefas domésticas não são só das mulheres: "É preciso desconstruir essa ideia", afirma Adriana Müller Crédito: Cottonbro/Pexels
O assunto desta edição do CBN e a Família é tarefa doméstica! Como é a divisão delas na sua casa? O tema, que sempre está entre as quatro paredes de onde vivemos, é sempre polêmico, principalmente entre os homens. Em sua análise, Adriana Müller salienta: "é preciso desconstruir que tarefas domésticas são somente para as mulheres". A divisão de tarefas como limpar a cozinha, lavar o banheiro, dar aquela ajeitada no guarda-roupa e organizar a "bagunça" do dia a dia deve ser justa e não pode "sufocar" e sobrecarregar apenas uma pessoa da casa. Ouça a análise completa!
CBN e a Família - 01-12-20
 

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