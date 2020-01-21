Superação: é possível recomeçar e reconstruir a vida após um desastre

No decorrer da vida vivemos momentos de instabilidade e saber lidar com eles é essencial para superarmos o possível trauma. Pessoas vítimas de desastres naturais, como as chuvas no Sul do Estado, até refugiados recém chegados ao novo território concentram em si um forte sofrimento e um dos maiores desafios é o restabelecimento das suas vidas, da nova rotina.

Você conhece alguém que já perdeu quase tudo e conseguiu restabelecer sua vida? O que ajudou essa pessoa a superar esse momento difícil? Neste "CBN e a Família", Adriana Müller destaca os aspectos que contribuem para a superação do trauma. "Falar da superação de uma trama envolve uma série de fatores que devem ser levados em conta, desde ter uma estrutura familiar mínima, possibilidade de diálogo e acompanhamento médico, conforme a situação", orienta. Ouça: