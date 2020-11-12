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DIA DOS SOLTEIROS

Sozinho sim, e daí?: vantagens e desvantagens de ficar solteiro

Ouça a análise da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 16:29

Publicado em 

12 nov 2020 às 16:29
Adriana Müller reflete sobre as vantagens e desvantagens da "solteirice" Crédito: Lukas Rychvalsky/Pexels
O Dia dos Solteiros é um dos eventos mais importantes no calendário do e-commerce da China e ganhou o mundo. A data foi criada por quatro universitários em 1993 e foi o dia 11/11 em alusão à singularidade, já que é composto apenas pelo número "1". Neste clima, no CBN e a Família, Adriana Müller reflete sobre a condição da "solteirice" para muitas pessoas. Afinal, quais podem ser as vantagens e desvantagens de estarmos solteiros na vida? A título de curiosidade, a "comemoração" em protesto contra o Valentine's Day e "a tradicional cultura obcecada pelo casamento" no país. Ouça a análise da comentarista!
CBN e a Família - 12-11-20

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