Só nos tornamos adultos aos 30 anos de idade, apontam pesquisadores

Tanto o senso comum como a própria lei brasileira definem os 18 anos como a chegada da idade adulta. Mas de acordo com pesquisadores, se observar apenas a área de neurologia, as pessoas só se tornam completamente adultas quando atingem os 30 anos.
Para os estudiosos da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, aos 18, o cérebro ainda está passando por mudanças e os neurônios não estão totalmente amadurecidos. Além disso, a transição para virar adulto ocorre em três décadas. Esse assunto é o destaque de Adriana Muller. Ouça a análise completa:
CBN e a Família - 21-03-19.mp3