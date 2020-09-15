Sintonia: é hora de repensar quem são nossos amigos pelo que fazem?

O assunto desta edição do CBN e a Família é a amizade. Isso porque, ao longo dos meses de pandemia, não são raros os relatos de pessoas que dizem ter feito uma "limpa" na lista de amizades, tanto na vida real quanto na virtual. O motivo, geralmente é o mesmo, disparidade de condutas sociais e desrespeito ao isolamento social. Será que revisão das amizades é necessária? Quem responde é Adriana Müller, que explica se é possível conciliar essa relação entre amigos com o "estranhamento" sobre a conduta pessoal e a empatia daquela pessoa. Será que há a amizade que seja capaz de superar esse sentimento?